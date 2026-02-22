Врач высказался о повышенном внимании молодежи к психическому здоровью

Лучше превентивно обращаться к специалисту, чем игнорировать проблему и «выращивать полноценное» заболевание.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» психиатр, руководитель проекта mednauka.net Михаил Тетюшкин отметил, что табуировать эту тему не стоит.

«Биполярное расстройство, ПРЛ, СДВГ — это очень модные аббревиатуры, особенно у молодёжи, но здесь надо понимать, что какого-то идеального соотношения быть не может. То есть с учётом того, что эта проблема имеет устойчивый тренд к росту, я имею в виду малую психиатрию не только в России, но и во всём мире, и не только последние годы, а последние десятилетия, то лучше пусть будет большее внимание к этому вопросу, чем табуирование, как было в советские времена. Я бы не сказал, что это колоссальная проблема, потому что, если у человека возникает необходимость и потребность как-то повышать значимость, выискивая у себя несуществующий в реальности психиатрический диагноз, это, скорее всего, говорит, что необязательно он болен, необязательно у него диагноз, как минимум психологический дискомфорт, который иначе он никак компенсировать не может, присутствует. Пусть лучше обратится к специалисту с несуществующим диагнозом и дальше пойдёт в психотерапию, чем будет сидеть ждать и выращивать полноценную нозологическую единицу».

