В России запустят регистр беременных

В России с 1 марта 2026 года заработает регистр с данными о беременных. Он будет запущен в рамках федерального учета жителей с отдельными заболеваниями.

Здесь будут храниться сведения о беременных, вставших на учет в срок до 12 недель, следует из приложения к постановлению правительства РФ.

Речь идет о наличии критических акушерских состояний, дате использования для женщины вспомогательных репродуктивных технологий (при наличии), исходе беременности, дате и времени рождения ребенка, его поле, длине тела, массе и баллах по шкале Апгар, сведениях о развитии в перинатальном периоде отдельных состояний и информации о выявлении у ребенка врожденных аномалий.

Помимо данных о пациентах, которые получили помощь по профилю "акушерство и гинекология" в связи с беременностью, в регистре собирается информация о гражданах со следующими болезнями: стенокардия, сахарный диабет, нарушения ритма и проводимости, психические расстройства или расстройства поведения, кардиомиопатия, болезнь печени (в том числе алкогольная этиология), острое нарушение мозгового кровообращения, сердечная недостаточность, новообразования in situ и злокачественные новообразования, наличие сердечных имплантантов, острый коронарный синдром, острый или повторный инфаркт миокарда.