Что такое синдром чужой руки и как он проявляется

Представьте, что ваша собственная рука вдруг начинает действовать сама по себе: хватает предметы, поправляет одежду или даже мешает вам выполнять действия другой рукой. При этом вы чувствуете, будто конечность вам не принадлежит. Это реальное неврологическое расстройство — синдром «чужой руки». Что это за недуг и как он лечится, рассказал «Вечерней Москве» врач-психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Владимир Вожжов.

Что такое синдром «чужой руки»

Это редкое состояние, при котором пациент ощущает, что одна из его рук (реже — нога) действует автономно, словно по собственной воле. Ключевое ядро расстройства — двигательные нарушения и утрата чувства произвольного контроля над конечностью. Название отражает главное переживание пациента: рука ведет себя как чужая, живущая отдельной жизнью.

У синдрома есть несколько синонимов: синдром анархической руки, синдром левитирующей (или парящей) руки, а в популярной культуре его иногда называют синдромом доктора Стрэнджлава по аналогии с персонажем фильма Кубрика.

Основные симптомы

Ощущение отчужденности конечности.

Сложные, целенаправленные, но непроизвольные движения: рука может хватать предметы, нажимать кнопки, одеваться или, наоборот, раздеваться.

Феномен «межруковой борьбы»: одна рука выполняет действие (например, застегивает рубашку), а «чужая» рука его немедленно расстегивает.

Чем отличается от других состояний

Тики

Это стереотипные, простые подергивания, которые можно временно подавить усилием воли.

Навязчивые движения компульсии

Пациент чувствует внутреннее побуждение совершить действие, например, постучать, но осознает, что делает это сам.

Психические расстройства диссоциативные, в рамках шизофрении

Ощущение чуждости конечности является частью более широкого психопатологического синдрома (например, психического автоматизма), а не изолированным неврологическим симптомом.

Причины возникновения и связь с заболеваниями мозга

Синдром возникает из-за повреждения определенных зон мозга, нарушающих связь между намерением и исполнением движения.

Чаще всего он связан с:

Поражением мозолистого тела

Это структура, соединяющая полушария. «Чужая» рука, обычно левая, начинает конфликтовать с «послушной» правой.

Поражением лобных долей

Нарушаются механизмы контроля и планирования действий. Рука совершает непроизвольные бытовые действия.

Поражением теменно-затылочных областей

Более редкий и дискуссионный вариант, он связан с тяжелыми нарушениями восприятия (агнозиями) и праксиса (апраксиями).

Основные заболевания-провокаторы

инсульты;

опухоли;

черепно-мозговые травмы;

нейродегенеративные болезни, такие как болезнь Альцгеймера, кортикобазальная дегенерация;

последствия хирургических операций на мозге.

Вероятность возникновения у здорового человека

Синдром чужой руки — крайне редкое состояние. Оно практически не встречается у людей без серьезных заболеваний или повреждений ЦНС в анамнезе. Его появление у условно здорового человека — сигнал для немедленного углубленного неврологического обследования.

Опасность для человека и окружающих

Основная опасность — для самого пациента:

Бытовой травматизм: «чужая» рука может хватать опасные предметы, мешать ходьбе, рвать одежду.

Глубокий психологический дискомфорт, тревога и дезориентация: чувство утраты контроля над собственным телом мучительно.

Социальная дезадаптация: сложно работать, взаимодействовать с людьми.

Прямой угрозы для окружающих, как правило, нет, так как действия руки носят нецеленаправленно-агрессивный, а скорее хаотичный характер. Однако в редких случаях непроизвольные хватательные движения могут доставлять неудобство.

Диагностика и лечение

Диагностика комплексная:

Тщательный сбор анамнеза и клинический осмотр неврологом.

Нейровизуализация (МРТ, КТ головного мозга) для выявления очага поражения.

Нейропсихологическое тестирование для оценки высших мозговых функций.

Лечение сложное и симптоматическое, направлено на основное заболевание:

Немедикаментозные методы

кинезиотерапия (лечебная физкультура);

метод сенсорного переобучения: тренировка с зеркалами, тактильная стимуляция, когнитивно-поведенческая терапия для снижения тревоги.

Медикаментозная терапия

Могут применяться миорелаксанты, ботулинотерапия для снижения мышечной активности, препараты для лечения основного заболевания.

В редких случаях рассматривается хирургическое лечение. Полное излечение встречается редко, но возможны адаптация и уменьшение симптомов.

Когда и к какому врачу обращаться

Обращаться нужно немедленно, как только появились симптомы.

Первый и главный специалист — врач-невролог. Именно он проводит первичную диагностику и исключает органическую патологию мозга.

Консультация психиатра или психотерапевта необходима, если:

неврологическое обследование не выявило причин;

симптомы являются частью более широкой картины (депрессия, диссоциативное расстройство, шизофрения);

требуется помощь в преодолении психологической травмы из-за болезни.

Рекомендации врача

Не игнорируйте симптом. Ощущение «чужой» конечности — серьезный сигнал от мозга, требующий диагностики.

Обращайтесь к специалисту системно

Начните с невролога, следуйте его назначениям и при необходимости подключайте смежных специалистов (нейропсихолога, психотерапевта).

Создайте безопасную среду

Уберите потенциально опасные предметы из зоны доступа «чужой» руки, продумайте быт, чтобы минимизировать риски.

Работайте с телом

Освойте с помощью физического терапевта упражнения, которые помогают восстановить связь с конечностью и лучше ее контролировать.

Помните о психическом здоровье

Поиск психологической поддержки — не слабость, а важная часть адаптации к изменению в восприятии собственного тела.

Синдром «чужой руки» — сложное испытание, нарушающее базовое чувство целостности. Однако современная медицина обладает методами, чтобы найти причину, смягчить проявления и помочь человеку вернуть контроль над своей жизнью.

