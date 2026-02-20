Хирурги нашли способ спасать ноги детей с редкой патологией

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова Минздрава России разработали уникальную методику лечения детей с врожденным отсутствием малоберцовой кости.

© РИА Новости

Новый подход позволяет начинать хирургическую коррекцию гораздо раньше, чем это делалось прежде. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Как пояснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением центра Сергей Леончук, современная схема лечения включает реконструкцию голени и стопы уже с годовалого возраста. Это дает возможность маленькому пациенту опираться на больную конечность, полноценно ползать, а затем вставать и ходить. Само удлинение ноги проводят после достижения ребенком трех лет. Раньше такие дети впервые попадали на операционный стол только в 5-7 лет.

Врачи центра уже успешно применили новую методику. Первую операцию одной из пациенток сделали в год — реконструировали голень и стопу. В два года девочке провели вмешательство на коленном суставе, чтобы стабилизировать его и предотвратить смещение перед последующим удлинением.

Сейчас ребенок снова поступил в клинику на очередной этап лечения. Хирурги планируют выполнить двухуровневое удлинение большеберцовой кости с помощью аппарата Илизарова — это позволит увеличить длину ножки на 6 сантиметров. В процессе роста девочке предстоит несколько таких этапов с интервалом примерно в три года.

Разработанный способ внесуставной стабилизации коленного сустава является авторской разработкой специалистов центра. Медики уже подали заявку на получение патента, чтобы закрепить приоритет уникальной методики.