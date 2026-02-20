Заболевший раком мужчина обратил внимание на безобидный симптом

Заболевший раком 58-летний житель Великобритании Эд Мэтьюз рассказал об одном безобидном на первый взгляд симптоме, который игнорировал целый год, так как не знал о его опасности. Историю мужчины опубликовало издание Daily Mirror.

Мэтьюз призвал мужчин обращать внимание на то, сколько раз за ночь они ходят в туалет. По его словам, если частота мочеиспусканий увеличивается, это может сигнализировать о раке простаты.

По словам британца, сам он начал периодически просыпаться среди ночи, чтобы сходить в туалет, еще в 2024 году. Однако он не обращал на это внимания, так как вел активный образ жизни, чувствовал себя хорошо, а его анализы были в норме. Ночное мочеиспускание британец списывал на привычку пить много жидкости перед сном.

Проблема обнаружилась во время планового медосмотра. По словам Мэтьюза, онкомаркеры рака предстательной железы оказались немного повышены и на всякий случай его отправили к урологу. Дополнительные исследования подтвердили рак предстательной железы. Мужчине удалили орган и с тех пор признаков болезни нет, но мужчина продолжает находиться под наблюдением.

После выздоровления Мэтьюз решил рассказывать о диагнозе людям.

«Каждый восьмой мужчина умирает от рака предстательной железы, но информации о нем очень мало», — заявил он.

