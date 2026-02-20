Офтальмолог спас зрение недоношенному младенцу

Главный внештатный офтальмолог Ямала Денис Ведяшкин провел ювелирную операцию недоношенному младенцу прямо в кувезе и спас новорожденном зрение. Об этом рассказали в Новоуренгойской ЦГБ.

© РИА Новости

«Мальчик родился на 26-й неделе и 70 дней находился в реанимации <...>. Резкое ухудшение состояния сетчатки потребовало экстренного вмешательства», — пишет официальный телеграм-канал медучреждения.

Офтальмолог во время операции использовал иглу, которая тоньше инсулиновой. Врач ввел через нее в стекловидную камеру глаза препарат — блокатор роста патологических сосудов. Через неделю врачи подтвердили, что развитие патологии удалось остановить. Дальнейшее лечением малыш будет проходить в федеральном медцентре в Санкт-Петербурге.

