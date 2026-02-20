В Беларуси провели уникальную операцию на сердце новорожденной

Когда маленькой крохе всего несколько часов от рождения, а масса тела не достигает и трех килограммов, ювелирный профессионализм потребовался от белорусских хирургов для выполнения высокотехнологичной операции на сердце нового гражданина России.

Сразу после появления на свет в минском РНПЦ «Мать и дитя» врачи диагностировали у малышки критическую патологию, и ситуация потребовала немедленных действий. Согласно действующим межгосударственным соглашениям, экстренная помощь гражданам России в Беларуси оказывается на безвозмездной основе, и ребенок был незамедлительно переведен в специализированный хирургический центр.

Заведующий отделом детской кардиохирургии РНПЦ Юрий Линника не стал скрывать от журналистов, что операция была действительно чрезвычайно уникальной. Дело в том, рассказал он БЕЛТА, что «при рождении у ребенка был диагностирован сложный комбинированный врожденный порок сердца в виде перерыва дуги аорты и дефекта межжелудочковой перегородки». Этот сложный порок, по его словам, требовал от врачей экстренных вмешательств уже фактически на первых днях жизни ребенка.

Кроме того, «для выполнения подобного рода вмешательств, которые делаются в условиях искусственного кровообращения с обязательной остановкой сердечной деятельности пациента, препятствием служил и маленький вес пациента», — добавил врач.

Он пояснил также, что это было сопряжено с большим количеством послеоперационных и интраоперационных осложнений. Как правило, в большинстве центров процесс лечения таких детей разбивают на несколько последовательных операций. Первая из них может выполняться сразу же после рождения ребенка, последующие — по мере жизни.

Но в данном случае кардиохирурги решили прибегнуть к одномоментной хирургической коррекции, которая длилась более десяти часов, полтора из которых сердце пациентки было остановлено — это обязательное условие при работе в условиях искусственного кровообращения.

В операционной работала междисциплинарная бригада из десяти специалистов: хирургов, анестезиологов, перфузиологов и операционных сестер. Огромный вклад внес и персонал отделения интенсивной терапии, обеспечивший сложнейший послеоперационный уход.

А главное, белорусским кудесникам в белых халатах удалось выполнить оперативное вмешательство без осложнений. Ребенок провел несколько дней в реанимации и переведен в кардиологические отделение, где продолжает реабилитацию.

Остается добавить, что уже на следующей неделе новый российский гражданин готовится вместе с мамой выписаться из больницы.