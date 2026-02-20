Врачи спасли пациентку с гигантской кистой печени

Как сообщили «МК» в Департаменте здравоохранения столицы, пациентка изначально весила 181 кг, и МРТ не могло определить причину происхождения опухоли. Оказалось, что это киста печени объемом до 40 литров, которая сдавливала все внутренние органы. Они не могли нормально функционировать — образование занимало всю брюшную полость. Медикам пришлось удалять правую долю печени, ставшую источником кисты.

Операция прошла без осложнений, масса тела пациентки снизилась до 150 кг. Ее уже выписали из больницы.