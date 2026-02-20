Сколько людей в России удовлетворены оказанием медицинской помощи

56,3% населения России по итогам оценки общественного мнения в январе 2026 года остались довольны оказанной медицинской помощью. Это следует из статистических данных Минздрава РФ, которые изучил ТАСС.

"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения в РФ за январь 2026 года [составила] 56,3%", - говорится в материалах.

При этом самый высокий показатель удовлетворенности выделен в Чеченской Республике - 81,3%, Республике Башкортостан - 74,2%, ХМАО - 72,7%, Республике Алтай - 69,8% и Краснодарском крае - 69%.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о том, что качество и доступность медицинской помощи должны улучшаться по всей России.