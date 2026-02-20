Как часто в России обращаются к ИИ с вопросами о здоровье

Более 64% опрошенных россиян хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту (ИИ) с вопросами о здоровье, самой востребованной функцией стала расшифровка результатов анализов. Об этом говорится в исследовании в рамках информационно-аналитического проекта "Индекс Инвитро", с которым ознакомился ТАСС.

"Более 64% пользователей хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту с вопросами о здоровье, при этом большинство применяют нейросети лишь как дополнительный источник информации, не заменяя визит к специалисту. Чаще всего ИИ применяют для расшифровки результатов анализов и поиска информации о симптомах", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, 28,1% респондентов регулярно обращаются к нейросетям по медицинским вопросам, еще 29% делали это несколько раз. Попробовали только один раз 7,3% участников опроса. При этом 24% никогда не использовали ИИ для консультаций о здоровье, а 11,6% планируют это сделать в будущем.

Самой востребованной функцией нейросетей стала расшифровка результатов анализов - этот вариант выбрали 52,6% опрошенных. Почти 47,9% респондентов используют ИИ для поиска информации о симптомах. Вопросы о диагнозах задают 33,5% участников, о лекарственных препаратах интересуются 32,9%. Рекомендации по образу жизни и профилактике ищут 31,4% опрошенных, второе мнение после консультации врача получают 27,4%. Для подготовки вопросов перед визитом к специалисту нейросети применяют 28,9% респондентов, составление плана обследования доверяют ИИ 25,1%, а подбор витаминов и БАДов - 21,7%. Не используют нейросети для медицинских целей 18,9% участников опроса.

Несмотря на активное использование ИИ-помощников, абсолютное большинство не готово полностью заменить ими реального врача. Более 54% опрошенных всегда обращаются к специалисту при проблемах со здоровьем. Еще 20% респондентов сначала консультируются с нейросетью, но затем все равно идут к врачу. При этом 7,4% признались, что часто заменяют визит к доктору консультацией с ИИ, 11,3% делали так несколько раз, а 7,3% - только однажды, отмечается в исследовании.

В опросе приняли участие 2 тыс. совершеннолетних россиян. В нем была предусмотрена возможность выбора нескольких вариантов ответа.