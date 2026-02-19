Хирурги спасли ребенка с редким сочетанием пороков сердца

Новорожденного с редким сочетанием двух тяжелых пороков сердца спасли хирурги Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова. Малыш родился на 35-й неделе беременности, весил чуть больше полутора килограммов.

© РИА Новости

«У ребенка было выявлено уникальное сочетание двух тяжелых врожденных пороков сердца — двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка», — рассказал главный внештатный детский специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России в Приволжском федеральном округе, заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии Антон Авраменко.

Как объяснил доктор, в норме аорта отходит от левой половины сердца, а легочная артерия — от правой. У малыша обе эти жизненно важные артерии отходили только от правой половины. Также медики выявили у ребенка аортолегочный септальный дефект. Сочетание двух пороков повлекло нарушение кровообращения. В правые отделы сердца шел массивный сброс крови, перегружались легочные сосуды, возникла сердечная недостаточность. Все это мешало ребенку расти и развиваться.

«Это одна из самых сложных операций в детской кардиохирургии. В возрасте двух месяцев мы выполнили ребенку первую операцию: сузили ветви легочной артерии. Это позволило снизить объем крови, поступающий в легкие, и стабилизировать состояние маленького пациента», — отметил доктор Авраменко.

После операции малыш набрал около 400 граммов веса. Через месяц врачи провели вторую операцию.

«Мы закрыли дефект между аортой и легочной артерией, а внутри правого желудочка создали специальный туннель, который перенаправил потоки крови, чтобы аорта получала кровь из левой половины сердца, а легочная артерия — из правой. Таким образом, анатомия сердца была полностью восстановлена», — пояснил Антон Авраменко.

Спустя две недели после второй операции малыша выписали домой — ребенок растет и набирает вес.