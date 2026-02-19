Какие лекарства можно будет купить через «Почту России»

Минздрав РФ подготовил проект постановления правительства, согласно которому "Почта России" получит право организовать в своих отделениях продажу лекарств. Аналогичный порядок для пунктов выдачи маркетплейсов, работающих без фармацевтической лицензии, вводить не планируется, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, выступая на форуме "Фармлига — встреча лидеров".

Минздрав уже не первый год старается увеличить доступность лекарств в сельской местности, удаленных районах, одним словом, там, где нет аптек. Так, правом обеспечивать селян лекарствами наделили ФАПы, а выписывать рецепты там могут не только врачи, но и фельдшеры. В некоторых регионах в рамках пилотного проекта были организованы аптечные передвижные пункты, объезжающие малые села и деревни, и с 1 июня аптеки на колесах смогут работать во всех регионах, где в них есть необходимость. В министерстве даже опробовали такую необычную возможность, как доставка лекарств дронами. И вариант с "Почтой России" — куда более реальный, ведь ее отделения с советских времен работают в самых отдаленных уголках страны.

Но работа эта будет организована на вполне конкретных и жестких условиях.

«Планируется привлечь "Почту России" к продаже лекарств в регионах с отсутствием или дефицитом офлайн-точек. Но список препаратов будет жестко ограничен, а почтовому ведомству предстоит подготовить специалистов. Что касается пунктов выдачи заказов маркетплейсов — мы этот вариант не рассматриваем», — сообщил Глаголев.

Список лекарственных препаратов, разрешенных к продаже в почтовых отделениях, минздрав подготовил, его также должно утвердить правительство. Речь идет в основном о безрецептурных лекарствах, по выражению замминистра "безрисковых" , чтобы их могли спокойно отпускать работники, прошедшие краткий курс переподготовки.

Дело в том, что фармацевт в аптеке обязан знать и консультировать покупателя об аналогах (ведь лекарств с одним действующим веществом много), дозировке, времени приема и т.д.

«Ключевой момент — все-таки отпуск лекарственного препарата должен идти при поддержке фармацевта, но когда альтернативы отсутствуют, мы считаем допустимым задействовать "Почту России"», — пояснил Глаголев.

Ранее в Минздраве поясняли, что в перечень не вошли рецептурные препараты, а также лекарства, требующие особых условий хранения. Всего в перечне — 132 наименования лекарств по всем основным группам нозологий.