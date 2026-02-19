«Цифровой ад» поликлиник: какие проблемы есть у российской медицины

Президенту России доложили шокирующие итоги опроса о качестве медицины, но главная проблема оказалась не в деньгах и даже не в нехватке кадров, а в цифровом аду, в который превратилась работа врачей. На совещании с членами правительства глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов озвучил жалобы медработников: из-за необходимости одновременно вести записи в трех-пяти информационных системах у них банально не остается времени на общение с пациентами. Парадокс: технологии, призванные ускорить помощь, растягивают очереди и выматывают персонал.

© runews24.ru

По данным опроса, 40% россиян не могут попасть к узкому специалисту в положенные две недели. И проблема не только в дефиците неврологов или кардиологов, но и в том, что врачи тонут в бюрократии.

Представьте: доктор вместо того, чтобы смотреть в глаза больному, вынужден перещелкивать окна разных программ, дублируя одни и те же данные. В профессиональных Telegram-каналах медработников это явление уже окрестили «цифровой каторгой»: по неофициальным оценкам, на заполнение бумаг уходит до 40% рабочего времени, которое могло бы быть потрачено на прием пациентов.

В Минздраве проблему признают и предлагают внедрить унифицированную систему с «цифровым помощником», который возьмет на себя рутину. Но пока чиновники ищут решение, очереди растут, а врачи выгорают.

Ситуация усугубляется тем, что разные регионы используют несовместимые программы, и медику, переехавшему в другую область, приходится учиться работать заново. В Народном фронте подчеркивают: сокращение времени приема из-за «цифрового рабства» напрямую ведет к тому, что люди ждут неделями, а диагнозы ставятся второпях. Получается замкнутый круг: чтобы попасть к врачу, нужно отстоять очередь, а врач в это время стоит в очереди из пяти мониторов.

Ранее стало известно о том, что российская вакцина от аллергии на пищу и пыльцу получит регистрацию в 2026 году. Каприн заявил о начале применения онковакцины от меланомы в России.