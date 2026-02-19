Минздрав рассказал, где будущие родители смогут пройти новые генетические тесты
Перечень медицинских учреждений, в которых будут проводить анализы в рамках нового генетического скрининга на моногенные заболевания (ПГТ-М) и на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) для россиян, которые хотят стать родителями, подготовлен Минздравом РФ. Соответствующий проект постановления Минздрава опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить прилагаемый перечень медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти и исполнительным органам субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в которые медицинскими организациями субъектов Российской Федерации обеспечивается направление материала для проведения неинвазивного пренатального тестирования (определения внеклеточной ДНК плода по крови матери) и предимплантационного генетического тестирования эмбриона на моногенные заболевания и на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-М, ПГТ-СП)», — говорится в документе.
Из текста следует, что направление материала для тестирования на моногенные заболевания и на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-М, ПГТ-СП) будет проводиться в следующих организациях:
- "НМИЦ здоровья детей" Минздрава РФ;
- "Томском НМИЦ РАН";
- "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава РФ;
- "НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта";
- "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова" Минздрава РФ;
- "Уральском государственный медицинский университет" Минздрава РФ;
- СПБ ГБУЗ "Городская больница №40 Курортного района";
- ГБУЗ Новосибирской области "Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции";
- ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка";
- ГБУЗ Москвы "Московский научно-практический центр лабораторных исследований департамента здравоохранения города Москвы";
- ГБУЗ Республиканский медико-генетический центр, город Уфа.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина сообщала ТАСС о том, что генетические тесты на моногенные заболевания (ПГТ-М) и на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) для россиян, которые хотят стать родителями, с этого года включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.