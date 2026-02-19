Где будущие родители смогут пройти новые генетические тесты

Перечень медицинских учреждений, в которых будут проводить анализы в рамках нового генетического скрининга на моногенные заболевания (ПГТ-М) и на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) для россиян, которые хотят стать родителями, подготовлен Минздравом РФ. Соответствующий проект постановления Минздрава опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

© РИА Новости

«Утвердить прилагаемый перечень медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти и исполнительным органам субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в которые медицинскими организациями субъектов Российской Федерации обеспечивается направление материала для проведения неинвазивного пренатального тестирования (определения внеклеточной ДНК плода по крови матери) и предимплантационного генетического тестирования эмбриона на моногенные заболевания и на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-М, ПГТ-СП)», — говорится в документе.

Из текста следует, что направление материала для тестирования на моногенные заболевания и на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-М, ПГТ-СП) будет проводиться в следующих организациях:

"НМИЦ здоровья детей" Минздрава РФ;

"Томском НМИЦ РАН";

"НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава РФ;

"НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта";

"НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова" Минздрава РФ;

"Уральском государственный медицинский университет" Минздрава РФ;

СПБ ГБУЗ "Городская больница №40 Курортного района";

ГБУЗ Новосибирской области "Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции";

ГАУЗ Свердловской области "Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка";

ГБУЗ Москвы "Московский научно-практический центр лабораторных исследований департамента здравоохранения города Москвы";

ГБУЗ Республиканский медико-генетический центр, город Уфа.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина сообщала ТАСС о том, что генетические тесты на моногенные заболевания (ПГТ-М) и на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) для россиян, которые хотят стать родителями, с этого года включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.