Врач оказал экстренную медпомощь женщине прямо в самолете

Эндокринолог Владивостокской поликлиники №1 Софья Халимова оказала помощь женщине во время рейса Москва — Владивосток, возвращаясь из рабочей командировки. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Приморского края.

За два часа до посадки одной из пассажирок стало плохо — слабость, бледность и головокружение. При разговоре женщина сначала затруднялась назвать свое имя и возраст. На объявление о том, что срочно требуется врач, откликнулась Софья Халимова.

У женщины оказалось сниженное давление. Выяснилось, что перед вылетом пассажирка приняла обезболивающий препарат со спазмолитическим действием, а затем во время обеда выпила бокал вина. Это могло спровоцировать падение артериального давления.

Врач решила переместить пассажирку в более проветриваемую часть салона, обеспечить доступ свежего воздуха и дать крепкий чай и кофе.

«В течение часа Софья Александровна каждые 20 минут контролировала давление и состояние женщины, уточняя наличие болей и других тревожных симптомов. К счастью, уже через сорок минут самочувствие заметно улучшилось, показатели стабилизировались и пассажирку смогли сопроводить на ее место», — рассказали в минздраве.

Врач порекомендовал женщине пройти обязательную диспансеризацию и контролировать свое состояние.