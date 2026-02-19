Как перестать бояться зубного врача

Медицинский директор сети клиник МИА.РФ Максим Лабухин и психолог Татьяна Сиделева объяснили, почему люди часто откладывают визит к стоматологу. Они поделились советами, как справиться с собственными страхами.

© runews24.ru

Дентофобия – это иррациональный, но сильный страх, который может достигать уровня паники. По словам психолога, этот страх часто уходит корнями в детство, где человек мог пережить негативный опыт, связанный с болью.

Однако современная стоматология значительно отличается от той, что была в 90-е годы. Как отмечает Максим Лабухин, современные анестетики эффективны и подбираются индивидуально для каждого пациента. В сложных случаях могут применяться седация или наркоз, что позволяет пациенту расслабиться и не испытывать дискомфорта, сообщает «Южный федеральный».

Люди также боятся потерять контроль, чувствовать себя беспомощными в стоматологическом кресле, стыдятся состояния своих зубов. Еще одной причиной является стоимость лечения.

Исследования показывают, что люди, недовольные улыбкой, реже смотрят в глаза собеседнику, говорят тише и избегают инициативы. Поэтому важно научиться справляться со своими страхами и заботиться о здоровье.

Если вам предстоит визит к стоматологу, следуйте рекомендациям: осознанно примите решение о лечении и не игнорируйте проблему, выбирайте врача, которому вы доверяете. Также заранее подготовьте вопросы о процессе лечения, количестве этапов, сроках и гарантиях. Четкое понимание плана поможет снизить страх.

Современная стоматология способна решить даже самые сложные проблемы без боли.

