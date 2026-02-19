В регионе усилилась конкуренция в сфере частной медицины

Сфера частной медицины в Тюменской области стремительно развивается. В областном центре нет ни одного района, где бы не работал коммерческий медцентр. Спрос на их услуги растет и при этом становится все более осознанным.

© Российская Газета

Ниша заполняется

По данным Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, сейчас в регионе работают 847 частных медицинских центров, 70 из них получили лицензию в 2025 году. Несмотря на стабильный спрос, конкуренция в этом бизнесе высока. По словам члена Российского общества психиатров Антона Шестакова, если пять лет назад был дефицит предложения, то сейчас рынок насыщен, и в первую очередь это касается сегмента многопрофильных клиник среднего уровня.

Усиление соперничества вызвано несколькими факторами. Собственник центра "Парацельс" Светлана Раца отмечает, что кроме частной медицины есть сильные государственные центры, которые тоже оказывают платные услуги. По словам главы "Филатовской клиники" Сергея Филатова, высока активность игроков, главная ценность услуг которых для пациента — минимальная цена, что особенно актуально на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения.

При этом конкуренция, считают эксперты, будет только усиливаться.

«Тюменский рынок платных медицинских услуг сегодня один из самых динамичных и конкурентных в Уральском регионе. Область привлекает внимание крупных федеральных сетей, которые открывают в ней филиалы, а успешные тюменские клиники активно расширяют свое присутствие и спектр услуг, — отмечает директор и главный врач сети клиник "Доктор Арбитайло" Ян Арбитайло, — Тюменцы все чаще обращаются за вторым экспертным мнением: безоговорочно доверять одному врачу они не готовы».

Директор Регионального института территориального и отраслевого развития Борис Селецкий видит причину интереса федеральных игроков к Западно-Сибирскому региону в том, что спрос в нем опережает среднероссийские показатели.

«По сравнению с другими регионами Тюменская область выделяется более высоким уровнем доходов населения, развитой логистикой и активным внедрением цифровых решений в медицине, — отмечает эксперт. — Однако конкуренция там высока, особенно в массовых сегментах. Свободные ниши остаются в специализированных услугах — сферах генетических исследований, психического здоровья, комплексной реабилитации и телемедицинского сопровождения пациентов в удаленных населенных пунктах».

Страхуют работодатели

Помимо высокой платежеспособности населения Селецкий связывает перспективы местного рынка с активным развитием корпоративных программ ДМС. Антон Шестаков также подчеркивает, что Тюменская область отличается высоким уровнем развития корпоративной медицины: лепту вносят крупные нефтегазовые компании, которые обеспечивают сотрудников полисами ДМС. Это выделяет Тюменскую область на фоне центральных регионов, где преобладает индивидуальное обращение клиентов. По мнению эксперта, для медцентров это создает как преимущества (обеспечивает предсказуемость доходов), так и риски (зависимость от крупных заказчиков).

Вообще именно пациенты, пользующиеся полисами добровольного медицинского страхования, по словам Яна Арбитайло, обеспечили в 2025 году самый динамичный рост доходов частного здравоохранения — около 35 процентов.

«Это важный сигнал рынка: и компании, и физические лица все чаще рассматривают ДМС как инструмент гарантированного получения качественной и своевременной медицинской помощи. Средние расходы этой категории также заметно выше — 15 140 рублей против 10 652 рублей в среднем по всем пациентам», — рассказал предприниматель.

Здоровье растет в цене

Игроки рынка сходятся во мнении, что спрос на платные медицинские услуги, оставаясь стабильным, изменился качественно. Светлана Раца рассказала, что тюменцы все чаще обращаются за вторым экспертным мнением: они не готовы безоговорочно доверять одному врачу, стремясь собрать максимум информации о диагнозе и тактике лечения от разных экспертов. Сергей Филатов отмечает, что подход пациентов стал более осознанным: они ценят не отдельную услугу, а доверительный маршрут — людям важно получить диагноз и начать лечение в одном месте.

Учитывая эти тенденции, а также инфляцию, клиники повышают цены на свои услуги: по словам участников рынка, рост в прошлом году составил в среднем 8-10 процентов.

«Это обоснованное изменение, продиктованное несколькими ключевыми факторами. Среди них — инвестиции в диагностическое и лечебное оборудование и рост стоимости его регулярного обслуживания, качество расходных материалов и медикаментов, а также поддержание высокого уровня квалификации врачей и медперсонала», — говорит Ян Арбитайло.

Битва за лучших

Именно дефицит кадров владельцы и руководители частных клиник называют главной проблемой своего бизнеса. Оказывается, кадровый голод испытывает не только государственная медицина, но и в коммерческом секторе у него своя специфика. Так, по словам Сергея Филатова, не хватает не просто врачей как таковых, а умеющих и готовых работать с современными диагностическими алгоритмами и сложными случаями. В решении этой проблемы медучреждение делает ставку не только на уровень зарплат докторов, но и на профессиональный интерес — его руководитель клиники считает главным мотиватором.

«Яркий пример — наш "Центр сложного диагноза". Такие проекты решают две задачи: дают пациентам верный маршрут, а врачам — возможность профессионального роста, работы над нестандартными случаями и организации взаимодействия с ведущими федеральными экспертами. Это привлекает в команду именно тех специалистов, для которых медицина — призвание и интеллектуальный вызов», — подчеркивает Филатов.

Светлана Раца подтверждает: поиск профессионалов становится все сложнее, поэтому в 2025 году клиника делала акцент на удержании сотрудников. Для этого ввели систему наставничества и сделали более гибким график работы. А Ян Арбитайло считает важным устранять лишнюю внутреннюю бюрократию, позволяя специалистам сосредоточиться на врачебной практике и лечении пациентов.

Еще одной трудностью прошлого года Светлана Раца назвала изменения в работе мессенджеров и сложности с мобильным интернетом. Клиники годами выстраивали общение с пациентами в чатах, которые стали не просто рекламным каналом, а рабочим инструментом, помогая управлять расписанием, вести запись, передавать результаты обследований. В прошлом году медцентру пришлось несколько раз оперативно менять всю систему коммуникации, что вызвало неудобство для пациентов и врачей и повлекло новые расходы.

Однако частная медицина справляется со сложностями успешно, и некоторым тюменским клиникам в 2025 году удалось даже нарастить выручку. По словам Яна Арбитайло, у его сети она увеличилась на 28 процентов, превысив два миллиарда рублей. Бизнесмен подчеркнул: для компании это стало рекордом.

Востребованность услуг подталкивает игроков рынка к расширению бизнеса. Сергей Филатов рассказал, что его клиника занялась модернизацией материально-технической базы работающего центра и готовится к запуску нового. А сеть Яна Арбитайло в 2026 году пополнится двумя объектами — один будет ориентирован на организацию медосмотров и ведение корпоративных клиентов, а второй — на семейную медицину.