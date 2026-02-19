Когда планируют сертифицировать производство для препарата от оспы обезьян

Новосибирский институт органической химии СО РАН планирует сертифицировать помещения для опытного производства первого в России противооспенного препарата "НИОХ-14", разработанного сотрудниками института с Государственным научным центром (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии "Вектор" и эффективного также против оспы обезьян, весной 2026 года. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС директор института Елена Багрянская.

"Нами при поддержке Минобрнауки были созданы чистые помещения, которые позволяют производить субстанции лекарственных препаратов. В настоящий момент ведется их сертификация. Мы очень надеемся, что этой весной мы это закончим. <…> Основной мотивацией у нас как раз был выпуск препарата, который бал разработан у нас против оспы вместе с производственным объединением "Вектор", - сказала она, добавив, что центр "Вектор" готов обеспечить госзаказ для выпуска препарата.

Ранее сотрудники НИОХ СО РАН и ГНЦ "Вектор" запатентовали противооспенный препарат. До него в России не выпускали ни одного химического препарата для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний человека.

Один из разработчиков препарата, главный научный сотрудник отдела геномных исследований центра "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов сообщил, что препарат целевым образом воздействует на ортопоксвирусы, он препятствует появлению вирусных частиц вне зараженных клеток и тем самым подавляет развитие вирусной инфекции.

Натуральная оспа - единственная инфекция, которую удалось победить на всей планете благодаря глобальной программе вакцинации. Последний случай заболевания человека был зафиксирован в 1977 году в Сомали, официально о победе над болезнью объявили в 1980 году. Сейчас право хранить вирус и исследовать его имеют только российский центр "Вектор" и американские центры по контролю и профилактике заболеваний (Атланта, штат Джорджия).