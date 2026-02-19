Собянин рассказал о расширении возможностей трансплантологии в Москве

За последние 5 лет число операций по трансплантации в Москве выросло более чем вдвое: с 428 в 2020 году до 859 в 2025-м, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

© РИА Новости

По его словам, это позволило значительно сократить сроки ожидания жизненно важного лечения. Сегодня пересадку печени пациенты ждут около 5 месяцев, почки – не более года. Тем временем в других странах этот процесс может длиться от 3 до 5 лет.

Такой прогресс стал возможен благодаря системной работе по развитию столичной медицины. Цифровизация позволяет своевременно получать данные о потенциальных донорах, а открытие ведущих трансплантологических центров дало старт внедрению передовых методик.

В частности, в ММНК имени С. П. Боткина впервые в России применили метод нормотермической машинной ex vivo-перфузии донорских почек. Теперь можно использовать органы, которые раньше считались неподходящими для трансплантации. Здесь же начали выполнять миниинвазивную коррекцию тяжелых последствий цирроза печени, что дает дополнительное время для поиска донорского органа.

В НИИ имени Н. В. Склифосовского разработали новую методику трансплантации поджелудочной железы, позволяющую чаще совмещать ее с пересадкой почки в рамках одной операции.

В МКНЦ имени А. С. Логинова с помощью миниинвазивных рентгенэндоваскулярных технологий и комплексной терапии врачам удается замедлить рост неоперабельной опухоли и провести замену органа на донорский.

Вместе с тем развивается и инфраструктура: в июне прошлого года в МКНИЦ (Больница № 52) открылось новое отделение трансплантации органов и тканей.

Кроме того, в 2025 году в структуре НИИ Склифосовского и МКНЦ имени Логинова заработали амбулаторные центры для пациентов после пересадки. Вместе с уже действовавшими центрами в больнице № 52 и больнице имени Боткина они сформировали единую сеть амбулаторной посттрансплантационной помощи в городе.

Ранее Владимир Путин назвал Москву лидером по внедрению цифровых технологий в медицине. Он отметил, что столица внедрила передовую цифровую платформу в здравоохранении, и указал, что "знакомился с этим". Также глава государства указал на необходимость внедрять в сферу здравоохранения цифровые технологии и платформенные решения, поскольку за ними будущее.