Хирурги несколько часов оперировали женщину с запущенным раком

Хирурги краевого клинического онкодиспансера № 1 в Краснодаре несколько часов оперировали краснодарку с запущенным раком. Обследование 68-летней пациентки показало, что опухоль вышла далеко за пределы кишечника и поразила несколько органов: желудок, поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку. Более того, ситуацию осложняли сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.

— Операцию, которая осложнялась наличием сердечно-сосудистых заболеваний, провели наши молодые хирурги Александр Зубов и Давид Сичинава,— рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Медикам пришлось удалить большую часть желудка, двенадцатиперстную кишку, правую половину ободочной кишки и фрагмент поджелудочной железы. Затем они восстановили проходимость желудочно-кишечного тракта.

Главный врач онкодиспансера Роман Мурашко отметил, что несмотря на объем операции и высокий риск, все этапы прошли успешно. После восстановления пациентка сможет питаться самостоятельно, но придется уменьшить порции и перейти на более частые приемы пищи.

В краевом минздраве подчеркнули, что такие тяжелые случаи чаще всего связаны с поздним обращением за медицинской помощью: при раннем выявлении опухоли лечение проходит менее травматично и позволяет сохранить качество жизни.

