В России сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ

Сезонный уровень заболеваемости ОРВИ сохраняется в России, в связи с чем Роспотребнадзор призвал граждан сохранять настороженность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Российской Федерации в недельной динамике после новогодних праздников отмечается снижение активности циркуляции вирусов гриппа. При этом сохраняется сезонный уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями, обусловленный преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии, характерный для данного времени года. Заболевания, вызванные этими вирусами, протекают в основном в легкой форме и не требуют госпитализации, однако следует сохранять настороженность", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Роспотребнадзор продолжает осуществлять мониторинг за эпидемиологической ситуацией по гриппу и ОРВИ, своевременным введением необходимых профилактических (противоэпидемических) мероприятий в субъектах Российской Федерации. В том числе осуществляется мониторинг за частичным или полным приостановлением очной деятельности образовательных организаций для детей и подростков при отсутствии по причине заболеваемости ОРВИ 20% и более учащихся. Эта мера позволяет снизить активность циркуляции респираторных вирусов, что способствует снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам быть внимательными к своему здоровью и соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. В ведомстве также отметили, что самое главное - не заниматься самолечением и при появлении любых симптомов респираторного заболевания обращаться за медицинской помощью.