Стало известно, сколько россиян прошли медосмотры в 2025 году

Рекордное количество россиян в 2025 году прошли профилактические медицинские осмотры - 103 млн. Об этом сообщается в канале правительства РФ в Max.

"В 2025 году профилактические медосмотры прошло рекордное количество граждан - 103 млн человек. За время реализации нацпроекта построено и капитально отремонтировано более 14 тыс. объектов первичного звена. Внедрен единый бренд для всех учреждений первичного звена - визуальный образ "Служба здоровья", - говорится в сообщении.

Особое внимание при ремонте и строительстве уделялось оснащению медучреждений. Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, оборудование преимущественно отечественное.