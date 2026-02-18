Патологоанатом рассказала о самом пугающем случае из своей практики

Патологоанатом Айгуль Бекишева раскрыла самый пугающий случай из своей практики. Этой историей она поделилась в интервью для YouTube-канала «Подкаст "Тихий ужас"».

Бекишева рассказала, что самым пугающим был случай четырехлетнего ребенка, который рос в детском доме. Он попал в больницу, врачи обнаружили у него менингит. Лечение не принесло результата, спасти ребенка не удалось.

«Прихожу со студентами и, представляете, на столе лежит ребенок, рост у него менее одного метра, но окружность головы практически один метр. Огромная голова, кожа с лица растянута назад. Это состояние называется гидроцефалией», — добавила патологоанатом.

Вскрытие показало, что в головном мозге мальчика находилось около пяти литров спинномозговой жидкости, добавила Бекишева.

