Врач рассказал, чем опасна глаукома на самом деле

Глаукома часто называется «тихим вором зрения» — и это не художественный образ, а точное описание того, как протекает заболевание. Офтальмолог АО «Медицина» Сино Гозиев рассказал «Чемпионату», чем опасна глаукома. Давление внутри глаза постепенно повреждает зрительный нерв, поле зрения сужается, но человек долго ничего не замечает. Нет боли, нет покраснения, нет резкого ухудшения — и именно поэтому миллионы людей во всём мире узнают о диагнозе слишком поздно.

По оценкам международных организаций, глаукомой уже страдают около 75-80 миллионов человек, а к 2040 году это число может превысить 110 миллионов. Среди людей старше 40 лет примерно 1 из 200 имеет глаукому, к 80 годам — уже один из восьми.

«Особенность болезни в том, что повреждённые волокна зрительного нерва не восстанавливаются: утраченная часть поля зрения не возвращается. Однако при раннем выявлении и правильном лечении — каплях, лазерных процедурах, иногда операции — можно остановить или значительно замедлить разрушение. После 40 лет регулярный осмотр у офтальмолога с измерением внутриглазного давления и осмотром диска зрительного нерва — такая же норма, как проверка давления или холестерина. Особенно если в семье уже были случаи глаукомы, есть диабет, сильная близорукость или человек курит», — сказал эксперт.

Важно знать, что обычная проверка «строчек» на таблице не всегда выявляет начальные изменения. Человек может по-прежнему хорошо видеть буквы по центру, но уже терять чувствительность в периферических зонах поля зрения. Вот почему офтальмологи используют периметрию — тест, который оценивает, как вы видите точки по краям.

Ещё один тревожный момент: некоторые пациенты прекращают капать назначенные капли, когда «вроде всё нормально». Но действие препаратов направлено на удержание давления на безопасном уровне, а не на «ощутимое улучшение». Глаукома требует дисциплины и долгосрочного партнёрства с врачом.