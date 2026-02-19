Мужчина прожил неделю без сна и рассказал о последствиях

Житель Великобритании Томми Грейвс рассказал о тяжелых последствиях, с которыми столкнулся после того, как прожил одну неделю без сна. Его историю опубликовало издание Metro.

По словам Грейвса, он не спал более восьми дней подряд во время благотворительного стрима. В один из дней его состояние резко ухудшилось, и он впал в беспамятство.

«Я перестал понимать, что реально, а что нет, и это было по-настоящему страшно», — признался он.

Мужчина рассказал, что на фоне сильного стресса и бессонницы у него появились навязчивые мысли и иллюзии, а к концу эксперимента он полностью потерял связь с реальностью. В конце концов родственникам пришлось вызвать скорую помощь, и Грейвса увезли в больницу, где врачи диагностировали у него маниакальный эпизод, вызванный депривацией сна.

«Я говорил бессвязные вещи, считал, что нахожусь в телевизионной студии, пел, танцевал, делал колесо, собирался разом покончить с расизмом, сексизмом, войнами и вылечить рак», — рассказал Грейвс.

Британец добавил, что на физическое восстановление потребовалось четыре недели, однако ментальное оздоровление заняло намного больше времени. Его лечащий врач предупредил, что если он не начнет спать, то маниакальный эпизод может повториться и усугубиться. Тогда мужчина стал изучать информацию о сне и даже стал коучем по сну. Сейчас он предупреждает, что даже кратковременная бессонница может иметь тяжелые последствия для психики и здоровья в целом.

