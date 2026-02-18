Врачи спасли ноги мальчику, который потерял обувь в сугробе

Бригада скорой помощи доставили в больницу Балашихи 12-летнего мальчика с подозрением на обморожение ног. Благодаря усилиям медиков нижние конечности удалось спасти, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Мальчик рассказал, что играл с друзьями в лесопарке, где и потерял случайно обувь в больших сугробах. Ему пришлось идти до города в носках, иногда отогревая ноги куртками товарищей.

© Вести Подмосковья

«К сожалению, такие случаи не редкость. Дети, увлеченные игрой, часто не осознают рисков, связанных с зимними развлечениями. С первых дней нахождения в стационаре ребенок получал комплексную терапию, которая заключалась в восстановлении микроциркуляции в нижних конечностях. Кроме этого, мальчику давали препараты, которые питают нижние конечности и расширяют скомпрометированные сосуды. Вместе с этим ежедневно пациенту делали перевязки», — отметил заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев.

Лечение было успешным и сейчас мальчик без боли наступает на ступни и чувствует себя удовлетворительно. Его выписали домой под наблюдение медиков. В ведомстве напомнили, что обморожение проявляется самыми разными способами. Например, возникает покраснение кожи, отеки, онемение, изменение цвета кожи на белый или голубоватый. В тяжелых случаях могут быть пузырьки и некроз тканей. При первых же признаках обморожения следует быстрее обратиться к врачу.