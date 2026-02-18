В регионе выросла заболеваемость ОРВИ на 10%

В Оренбуржье растет заболеваемость ОРВИ: за минувшую неделю этот показатель увеличился на 10,1 процента. Об этом сообщает контент-партнер "РГ" Урал56.ru со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по области.

Вместе с тем количество заболевших гриппом снижается. Среди подтвержденных случаев гриппа по-прежнему доминирует штамм A(H3N2).

Что касается коронавируса, то на него приходится 0,3 процента от общей статистики заболеваемости респираторными инфекциями в регионе.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать медицинские маски, особенно в местах повышенного риска.