Женщина заметила странную реакцию на алкоголь и оказалась смертельно больна

Жительница Великобритании в 30 лет оказалась смертельно больна. Странные симптомы, появившиеся за год до диагноза, женщина описала в социальных сетях, пишет Daily Mirror.

По словам Кейры Моррисон, впервые она оказалась в кабинете врача год назад. Она заметила, что стала опухать и краснеть даже после небольшой порции алкоголя. Также у нее болели ноги и появилась небольшая шишка на шее.

«Врачи списали все эти симптомы на высокое давление и отправили меня домой», — рассказала женщина.

Британка утверждает, что постепенно ей становилось хуже. К концу прошлого года на шее выросла вторая шишка. Женщина вновь пошла к врачу, но он просто записал ее в очередь на обследование. Однако Моррисон так и не дождалась приема, ей опять стало плохо, и она в третий раз пошла в больницу. По ее словам, на этот раз врач назначил срочное обследование.

«Он взглянул на мою шею, выслушал симптомы и сразу сказал, что, скорее всего, у меня лимфома», — вспоминает Моррисон.

Результаты анализов подтвердили предположение врача. Женщина говорит, что ощущает в шее уже восемь шишек, но ее врач уверен, что их больше.

