Врач Бехер назвала три симптома, которые могут указывать на раннюю деменцию

Ранние симптомы деменции могут быть неочевидными и размытыми, и многие списывают их на стресс, усталость или возраст. Однако есть определенные признаки, которые помогут выявить заболевание на ранней стадии, заявила врач-невролог, заведующая отделением специализированной помощи КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Мария Бехер.

По ее словам, первые признаки деменции связаны с такими сферами, как речь, память и поведение. При этом зачастую симптомы будут накладываться друг на друга и на уже имеющиеся заболевания.

С развитием деменции речь человека становится "беднее", что проявляется в повторениях (словарный запас "сужается", человек использует одинаковые фразы и слова, пытаясь описать разные ситуации), трудностях в подборе слов (сложно вспомнить конкретное название предмета, поэтому пациент начинает описывать функцию вещи) и нарушениях понимания (человек перестает понимать абстрактные понятия, поговорки и зачастую воспринимает их буквально). Кроме того, пациент перестает понимать шутки, отвечая на них агрессией или недоумением.

Другой частый ранний симптом деменции - нарушение памяти. Страдает прежде всего именно кратковременная память - человек помнит события многолетней давности, но не может вспомнить, о чем только что был разговор, постоянно переспрашивает одно и то же.

Третий тревожный признак - изменение поведения и характера. Человек может стать вдруг чуть более раздражительным, реагировать иначе на прежние ситуации. Часто этот симптом списывается на плохую погоду, усталость или другие заболевания. "Сложность диагностики на раннем этапе заключается в том, что у пациентов есть и сердечно-сосудистые заболевания, и проблемы со щитовидной железой, и депрессия, и дефицит витамина В12, - отметила Бехер в беседе с aif.ru. - Жить с таким "букетом" болезней объективно тяжело, поэтому раздражительность кажется "нормальной".