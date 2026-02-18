Названы самые длительные и дорогостоящие случаи лечения в рамках ДМС

Около половины самых длительных и дорогостоящих случаев лечения в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) приходится на руководителей, хотя чаще всего такими полисами пользуются линейные сотрудники. К такому выводу пришли в "АльфаСтраховании", изучив статистику обращений по ДМС за 2024-2025 годы. С данными ознакомилась "РГ".

© РИА Новости

Линейный персонал чаще всего обращается к стоматологам, а также с острыми респираторными заболеваниями и травмами. Большинство страховых случаев не приводят к длительной утрате работоспособности и более 70% предполагают короткий цикл лечения.

На сотрудников среднего звена приходится около 35% всех визитов по ДМС. Четверть обращений связана с прохождением лабораторных и инструментальных исследований, а также с консультациями узких специалистов, в том числе неврологов и гастроэнтерологов. При этом наиболее быстрый рост обращений к этим врачам отмечен в группе 30-45 лет — за анализируемый период их доля выросла примерно на 20%.

На руководителей и топ-менеджмент приходится почти половина случаев с продолжительностью лечения выше среднего. Около 30% обращений управленцев связано с кардиологией, неврологией и психоэмоциональными состояниями, у линейного персонала этот показатель составляет около 15%. Средняя длительность лечения у руководителей в 1,5 раза выше, чем у сотрудников без управленческих функций.

Доля консультаций по поводу тревожных состояний, хронического стресса и эмоционального выгорания увеличилась примерно на 20% за год. Наиболее заметно этот рост проявляется среди сотрудников среднего звена и управленцев.

«Медицинские риски смещаются из зоны физического труда в зону управленческой и интеллектуальной нагрузки. Длительные и дорогостоящие случаи лечения все чаще связаны с хроническим стрессом, эмоциональным выгоранием и сопутствующими состояниями», — отметила директор департамента маркетинга "Медицина" "АльфаСтрахование" Алиса Безлюдова.

В "Эксперт РА" прогнозируют рост ДМС в этом году на 10-12%, в основном за счет медицинской инфляции. Во Всероссийском союзе страховщиков отмечали, что ДМС может стать одним из лидеров по приросту премий наряду со страхованием жизни, так как сохранит востребованность среди работодателей.

В прошлом году Банк России приводил статистику, согласно которой каждый четвертый работник в России имеет корпоративный полис ДМС. Совокупное количество застрахованных компаниями сотрудников по ДМС увеличилось до 20 млн человек.

Страховщики отмечают, что компании сегодня больше заинтересованы в профилактике заболеваний и поддержании здоровья сотрудников, а не в лечении уже возникших заболеваний. Этот тренд особенно заметен в промышленности, где растет спрос на программы ранней диагностики. Бизнес осознает эффективность затрат на ДМС вместо оплаты больничных и простоев из-за долгой неработоспособности сотрудников.