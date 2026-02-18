В Мурманской области разработана стратегия развития санавиации

В Мурманской области разработана стратегия развития санитарной авиации до 2030 года. Постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Чибис.

© РИА Новости

Эта служба оказывает медпомощь жителям отдаленных районов Кольского Заполярья, эвакуирует пациентов. В труднодоступных и удаленных районах используется вертолет. Планируется выполнять более 160 вылетов в год.

Для любителей пеших путешествий санавиация во многих случаях является шансом сохранить жизнь. Например, в прошлом году в Хибинах спасли туриста, упавшего с высоты почти пяти метров на сложном участке — перевале Ферсмана. Мужчина, находившийся в составе туристической группы, получил тяжелые травмы. Ему диагностировали перелом руки, были признаки повреждения ребер и затрудненное дыхание. Но человек оставался в сознании. Было ясно — его необходимо срочно эвакуировать.

Для этого прямо в горах благополучно приземлился вертолет Ми-8 Национальной службы санитарной авиации "Ростеха". Спасатели оперативно доставили травмированного туриста к борту вертолета, где его приняла медицинская бригада.

Техническое оснащение санавиации за последние годы значительно улучшилось. Борт медицинской эвакуации укомплектован оборудованием, соответствующим реанимобилю. Это позволяет транспортировать пациента в условиях, максимально приближенных к возможностям отделения реанимации и интенсивной терапии. За последние пять лет служба санавиации сделала около тысячи вылетов. Ежегодно эвакуируют более 700 пациентов.

Стратегия развития санавиации в регионе разработана в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и стратегического плана "На Севере — жить!". Она направлена на обеспечение доступности и качества медицинской помощи в экстренной и неотложной формах.