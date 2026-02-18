Как по фото оценить риск развития рака глаза у ребенка

Свечение зрачка на фотографии, сделанной со вспышкой, может указывать на рак глаза, рассказала «Газете.Ru» директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Блохина Минздрава России профессор Светлана Варфоломеева.

«Один из симптомов, которые могут указывать на рак, — это лейкокория, когда при фотографировании ребенка со вспышкой отмечается патологическое свечение зрачка (признак ретинобластомы, злокачественной опухоли глаза). Среди других признаков возможных злокачественных опухолей — болезненные лимфатические узлы, которые не проходят на проводимой терапии и сохраняются более месяца. Третье — необъяснимое увеличение живота в объеме. Четвертое — это нарушение походки, пятое — болезненность в конечностях при занятии физической активностью и шестое — длительные необъяснимые лихорадки», — объяснила доктор.

Если родители заметили такие симптомы, нужно срочно обратиться к врачу. Причем любому.