В Роспотребнадзоре сообщили о готовности РФ к новой форме оспы обезьян

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России и располагает необходимыми средствами для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

© РИА Новости

«Роспотребнадзор контролирует ситуацию и располагает необходимыми средствами для обеспечения биологической безопасности. Имеющиеся в Российской Федерации тест-системы способны эффективно выявлять вирус оспы обезьян, включая новые генетические варианты», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в России развита система санитарно-карантинного контроля, а профильные инфекционные учреждения оснащены необходимым оборудованием. Это позволяет своевременно выявлять и изолировать возможные случаи завоза оспы обезьян.