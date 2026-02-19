Больницы Подмосковья получат дополнительное оборудование для реабилитации

В 2026 году для реабилитационных отделений подмосковных больниц будет закуплено 110 единиц оборудования медицинской техники для реабилитации. Стоимость современных аппаратов составит почти 170 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сегодня реабилитационные отделения функционируют в 42 медицинских организациях региона. В прошлом году в них восстанавливалось после заболеваний более 140 тысяч жителей Подмосковья.

«Важно продолжать оснащать наши учреждения современным оборудованием. В этом году мы закупим 110 единиц реабилитационной медтехники на общую сумму почти 170 млн рублей», — отметил зампред правительства области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Среди новой медтехники - аппараты для восстановления двигательной активности и координации движений, стресс-тест аппараты для оценки работы сердечно-сосудистой системы в условиях нагрузки, тренажеры, беговые дорожки и другое оборудование. Оно поступит в 19 больниц, включая медучреждения Долгопрудного, Домодедово, Зарайска, Клина, Ступино, Можайска, Луховиц. Приобретение техники будет проводиться в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».