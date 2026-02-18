Минздрав рассказал, как в России снижают младенческую смертность

Меры поддержки, которые реализуются в России в рамках национального проекта "Семья" и федерального проекта "Охрана материнства и детства", способствуют снижению интегрального показателя младенческой смертности. Об этом сообщил ТАСС директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев.

«Конечно, все предпосылки для этого имеются. Наша первоочередная задача — сделать семьи уверенными в будущем, помочь им в планировании следующей беременности, чтобы повысить вероятность рождения последующих детей. Конечно же, создаются и возможности здоровьесбережения самой семьи, репродуктивного здоровья родителей, молодых людей и дальнейшего планирования беременности», — сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшем снижении показателя младенческой смертности в России.

Шавалиев уточнил, что все решения, которые реализуются в рамках национального проекта "Семья", куда входит федпроект "Охрана материнства и детства", уже на данном этапе подтверждают все ожидаемые результаты. По его словам, показатель младенческой смертности — это интегральный показатель, а его снижение напрямую демонстрирует эффективность решений со стороны министерства и государства, начиная от планирования беременности и совершенствования условий сопровождения семьи: не только беременной женщины, но и будущего отца.

«Очень важным также является создание условий доступности женских консультаций в сельской местности, сопровождение беременной по этапам родовспоможения, выхаживание новорожденных, в том числе недоношенных детей. Все эти условия показывают, насколько сейчас мы формируем программу реализации этой стратегии», — подчеркнул он.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что исторически минимальное значение смертности среди младенцев в РФ было достигнуто в 2025 году, показатель составил 3,6 промилле.