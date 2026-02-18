Врачи спасли пациента с почкой размером с пятилитровую бутылку

Врачи спасли 17-летнего жителя Новосибирска с гидронефрозом почки. Увеличившийся до гигантских размеров орган мог разорваться в любую минуту.

«У нашего пациента почка достигла размеров пятилитровой бутылки! Она занимала почти весь объем живота и давила на все соседние органы. Это была настоящая "бомба замедленного действия": любая травма, случайный удар в живот - и мешок мог разорваться внутри», — рассказали в Детской городской клинической больнице № 1.

Опасную патологию выявили случайно. 17-летний парень никогда не жаловался на проблемы с почками и чувствовал себя совершенно здоровым. Перед трудоустройством юноше потребовалось пройти профосмотр. Он и спас ему жизнь.

«После того как в кабинете УЗИ было выдано заключение: "объемное образование, размер невозможно измерить, левой почки нет", пациент сразу был направлен в стационар детской городской клинической больницы № 1», — пояснили в минздраве Новосибирской области.

Детские хирурги Ирина Живолуп, Максим Климович и Денис Быков экстренно прооперировали необычного пациента.

«Им пришлось фактически доставать "пятилитровую бутылку" через "замочную скважину"», — сообщили в больнице.

Через четыре небольших прокола хирурги откачали всю скопившуюся жидкость, а затем удалили поврежденный орган.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и идет на поправку. Врачи обещают, что после выписки он сможет выйти на работу, его жизни больше ничего не угрожает.

Медики напоминают, что гидронефроз длительное время протекает бессимптомно и обнаруживается случайно при ультразвуковом обследовании. Поэтому обычный медосмотр может спасти жизнь. Это не формальность, а эффективный метод выявления "немых" патологий.