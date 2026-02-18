В Челябинске выявили случай "синхронного" рака у братьев-близнецов

С необычным клиническим случаем столкнулись врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. С разницей в полгода они провели радикальное лечение рака предстательной железы двум братьям-близнецам. Заболевание в организме мужчин начало развиваться к 55 годам. Однако генетический анализ не выявил в их генах мутаций, сообщили в региональном минздраве.

У одного из братьев заболевание на ранней стадии помогла выявить диспансеризация. Врачей насторожило повышение простатического специфического антигена (ПСА) в анализе крови. Дополнительное исследование подтвердило наличие опухоли. После чего гистологи выявили клетки аденокарциномы, которая еще не успела дать метастазы. Их не обнаружили в легких, печени, лимфоузлах и костях таза. Поэтому поставили диагноз рака предстательной железы первой стадии.

«На консилиуме было принято решение о проведении низкомощностной терапии с радиоактивным йодом-125, — рассказал заведующий отделением онкоурологии ЧОКЦОиЯМ Евгений Киприянов. — Это метод, когда без разрезов через кожу проводится имплантация титановых капсул с радиоактивным веществом в ткань предстательной железы. Точечное излучение помогает эффективному уничтожению опухоли. И контрольное обследование через три месяца показало, что тактика выбрана правильно».

Спустя полгода к врачам обратился брат-близнец первого пациента. Он прошел обследование в поликлинике по месту жительства, обеспокоенный диагнозом родственника, и у него выявили то же заболевание, но уже на второй стадии.

В условиях онкоцентра ему была проведена операция по удалению тазовых лимфоузлов. Однако после исследования биоматериалов доктора определили третью стадию рака и приняли решение о проведении дистанционной лучевой терапии на ложе предстательной железы.