Девочкам с весом 153 и 113 кг сделали необычные операции на желудке

Специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения. Такие операции делают только пациентам с тяжелыми — морбидными — формами ожирения, когда не помогает ни длительная медикаментозная терапия, ни коррекция питания и двигательной активности.

© РИА Новости

Первые две операции в РДКБ были выполнены девочкам 15 и 16 лет. Первая пациентка приехала из Курска, впервые она лечилась в РДКБ два года назад от тяжелой формы ожирения. Ее вес достиг 153 килограммов.

Девочка росла "пышкой" буквально с пеленок — избыточный набор веса у нее начался с первого же года жизни. Девочку лечили долго: назначали диетотерапию, курсы лечебной физкультуры и лекарства, однако все это давало лишь временный эффект. Вес возвращался.

И вот теперь — как последняя надежда — бариатрическая операция.

Как объяснила заведующая детским эндокринологическим отделением РДКБ к. м. н. Елена Демина, хирургическое вмешательство рассматривается только при диагнозе "морбидное ожирение", когда исчерпаны все консервативные методы.

Перед планированием операции подростку провели расширенное обследование, исключили генетические синдромы и подтвердили закрытие зон роста. Пока подросток не сформировался, такое серьезное вмешательство выполнять нельзя. В каждом случае окончательное решение принимает федеральный консилиум специалистов.

Сначала на подготовительном этапе девочке установили внутрижелудочный баллон. Такой способ уменьшения "рабочего" объема желудка позволяет пациентам без особых усилий за один присест съедать меньше еды, не чувствуя приступов голода. Эта эндоскопическая процедура позволила пациентке за три месяца снизить вес на 10-15%, что было необходимо для уменьшения хирургических и анестезиологических рисков.

Второй этап лечения — сама бариатрическая операция.

«Мы выполнили лапароскопическую продольную резекцию желудка. В ходе этой малоинвазивной операции удаляется часть желудка, которая вырабатывает гормон грелин, отвечающий за чувство голода. Оставшаяся часть желудка формируется в виде узкой трубки. Это не только ограничивает количество потребляемой пищи, но и позволяет пациенту быстрее достигать насыщения, снижая тягу к еде на физиологическом уровне», — пояснил "РГ" заведующий детским хирургическим отделением РДКБ к. м. н. Дионисий Петров.

Но даже суперудачно проведенная операция — это полдела. После вмешательства важна ранняя реабилитация — уже через два часа после завершения операции юной пациентке предложили подняться и подвигаться. Это нужно, чтобы предотвратить осложнения — тромбоэмболию и рабдомиолиз — разрушение мышечной ткани, которое может возникнуть у пациентов с большим весом при длительном нахождении в лежачем положении.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, но ей еще предстоит полная реабилитация, включая и изменение пищевых привычек. При строгом соблюдении рекомендаций по питанию и регулярном наблюдении в течение года после операции пациентка должна потерять до 70% избыточной массы тела.

Еще одна пациентка — москвичка, ей 16 лет, и до операции она весила 113 килограммов. Благодаря вмешательству уже через три недели ее вес уменьшился на 13 килограммов. Девушка продолжает избавляться от лишних килограммов довольно быстро — темп снижения веса достиг 1 килограмма в неделю.

Врачи продолжат наблюдение за пациентами — девочки приходят на контрольный осмотр и консультацию каждые три месяца.

Как отметила директор РДКБ профессор Елена Петряйкина, для подготовки пациентов к бариатрическим операциям, послеоперационного наблюдения и реабилитации в РДКБ сформирована мультидисциплинарная команда. В нее входят хирурги, эндокринологи, диетологи, психологи, анестезиологи, реабилитологи. Это позволяет реализовать принцип замкнутого цикла: специалисты сопровождают пациента на всех этапах лечения и реабилитации.