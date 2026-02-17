ФАС сообщила о снижении цен на четыре жизненно важных препарата

Цены на четыре жизненно важных препарата - "Нубека", "Лорвиква", "Акдайна" и "Поэксо" - в России снизились. Об этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила на своем сайте.

© Российская Газета

Эти лекарства предназначены для лечения онкологических заболеваний и нейтропении (снижение уровня нейтрофилов - клеток крови, которые защищают организм от инфекций). Как уточнили в службе, с начала 2026 года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнили три референтных средства с международными непатентованными наименованиями "Даролутамид", "Лорлатиниб" и "Капивасертиб", а также биоаналоговый препарат "Пэгфилграстим".

"ФАС провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 31% от средней стоимости их реализации в 2025 году и в среднем на 58% от минимальных цен в референтных для России странах", - говорится в публикации.

Снижение стоимости этих препаратов, подчеркнули в ведомстве, должно повысить их доступность для россиян.