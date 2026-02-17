Как изменилась заболеваемость раком груди в России за девять лет

Число новых случаев рака молочной железы у россиянок выросло с 66,6 тыс. в 2015 году до 84,5 тыс. в 2024-м, следует из данных Росстата. Эксперты связывают эту динамику с улучшением диагностики, расширением программ скрининга, старением населения, а также отмечают тенденцию к «омоложению» заболевания.

Заболеваемость раком молочной железы среди женщин в России увеличилась на четверть за период с 2015 по 2024 год. Согласно данным Росстата, опубликованным в сборнике «Здравоохранение в России», абсолютное число выявленных случаев выросло с 66,6 тыс. до 84,5 тыс. в год, а относительный показатель – с 84,5 до 108 случаев на 100 тыс. женщин, – рассказывает Коммерсант.

В целом заболеваемость онкологическими заболеваниями среди россиянок также демонстрирует рост: с 319,3 тыс. случаев в 2015 году до 376,5 тыс. в 2024-м. Увеличились показатели и по другим видам рака женской репродуктивной системы: заболевания шейки и тела матки выросли с 41,2 тыс. до 45,6 тыс. случаев, рак яичников – с 14 тыс. до 14,3 тыс.

Заведующий отделением онкологии МНИОИ им. П. А. Герцена Азизжон Зикиряходжаев пояснил, что рост выявляемости рака молочной железы во многом обусловлен повышением качества диагностики и более активным участием женщин в программах профилактического обследования.

Заведующая отделением дневного стационара Московского международного онкологического центра Айшат Бахулова добавила, что на статистику влияет и демографический фактор: риск развития заболевания повышается после 50–55 лет, а доля пожилого населения в стране растёт. При этом специалист обратила внимание на тенденцию к «омоложению» болезни – увеличение числа случаев среди женщин младше 40 лет.