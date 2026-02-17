ФМБА планирует формировать регистр потенциальных долгожителей

ФМБА до конца 2026 года планирует создать трехуровневую систему центров медицины здорового долголетия и сформировать регистр потенциальных долгожителей. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

"До конца 2026 г. агентство планирует создать трехуровневую систему центров медицины здорового долголетия, включающую кабинеты врача по медицине здорового долголетия в региональных медицинских организациях, центры медицины здорового долголетия в окружных медицинских центрах ФМБА России с возможностью проведения генетических исследований и дополнительной диагностики, референсный центр по медицине здорового долголетия, оказывающий методическую и консультативную помощь, с возможностью проведения телемедицинских консультаций для региональных организаций и формированием регистра по двум направлениям: потенциальные долгожители и контингент критического жизненного цикла", - говорится в сообщении.

Инициатива обсуждалась на заседании Управляющего совета по проекту "Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия предприятий госкорпорации "Росатом". В ФМБА отметили, что создание подобных центров, ориентированных на поддержание здоровья и благополучия работников атомной отрасли, способно качественным образом повлиять на трудовое долголетие и увеличение ожидаемой продолжительности активной и здоровой жизни в атомных городах.