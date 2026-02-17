Врачи спасли школьника, который получил ожоги глаз во время эксперимента

Омские офтальмологи спасли подростка с тяжелыми щелочными ожогами глаз и лица. Он пытался повторить эффектный химический эксперимент из социальных сетей.

© Российская Газета

Как выяснилось, школьники нашли в Интернете видео с интересным химическим опытом и решили снять свой ролик ради лайков среди подписчиков.

Подростки приобрели необходимые ингредиенты и приступили к эксперименту. Однако опыт, который выглядел на экране завораживающим, в реальности обернулся катастрофой. Во время химической реакции произошел выброс едких веществ и один из участников получил глубокие ожоги. 14-летнему мальчику потребовалась экстренная медицинская помощь.

"Щелочь не просто обжигает поверхность - она буквально пропитывает ткани, проникая все глубже, - рассказывает врач-офтальмолог Омской офтальмологической больницы имени Выходцева Кристина Федорова. - Поначалу ожог может выглядеть не слишком страшно, но опасность в том, что процесс разрушения продолжается часами. Для глаз это особенно критично: даже капля щелочи способна серьезно повредить роговицу и другие структуры глаза".

В настоящее время пострадавший подросток проходит длительную реабилитацию. Врачи сделали все возможное, чтобы предотвратить возможные осложнения. Но у мальчика диагностирована частичная потеря зрения. Пока неизвестно, удастся ли восстановить зрительную функцию полностью.

Офтальмологи предупреждают, что попытка повторить химические опыты из Интернета может обернуться трагедией.

"В соцсетях зачастую демонстрируют лишь эффектную сторону опасных экспериментов, тщательно скрывая реальные риски: тяжелые травмы, ожоги, угрозу здоровью, - поясняют врачи. - Ребята видят яркий ролик, хотят повторить - и не думают о рисках. Но ни один лайк не стоит потерянного здоровья".

Офтальмологи напоминают, что даже при самом благоприятном развитии ситуации полное восстановление зрения пострадавшего пациента остается под вопросом.