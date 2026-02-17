Мужчина с раком поджелудочной назвал первый «звоночек»

Когда у пациента обнаружили рак поджелудочной железы, его состояние здоровья уже было тяжелым - через шесть недель после диагноза он скончался. До этого мужчина четыре года страдал от изжоги и несварения желудка.

Его жена и дочери рассказали о болезни отца в надежде "привлечь внимание к проблеме", передает Daily Mail. По их словам, этот вид онкологии, как правило, "выявляют слишком поздно". В частности, британские врачи несколько лет просто выписывали 58-летнему больному "таблетки от несварения".

Вторым ключевым симптомом, как отмечают близкие мужчины, стала ноющая боль в животе, которая почти не прекращалась.

"Он несколько месяцев ходил туда-сюда по врачам, ему прописали еще таблетки от расстройства желудка, но они практически не помогли. Анализы были "в норме". В разные моменты врачи подозревали то грыжу, то камни в желчном пузыре. Мужчина тем временем сильно похудел, его кожа начала приобретать желтоватый оттенок", - передает издание.

Запущенный рак на самой поздней стадии выявили, назначив, наконец, МРТ-обследование.

"Пациенту сказали, что рак уже распространился по всему телу и вариантов лечения или хирургического вмешательства нет. Родственникам посоветовали обеспечить мужчине паллиативную помощь", - отметили журналисты.

Чуда не произошло, британец скончался. В комментариях к материалу пользователи поделились историями болезней своих родственников. Некоторые отметили, что обнаружению рака поджелудочной предшествовали дискомфорт под ребрами, изменения в работе кишечника и резкое похудение.