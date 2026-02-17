Оспа обезьян наступает: в России усилен санитарный контроль

На пунктах пропуска через российскую госграницу решено усилить санитарно-карантинный контроль из-за оспы обезьян.

© РИА Новости

«В аэропорту у приехавших из эндемичных стран, где почти ежегодно происходят вспышки заболевания, проверяют температуру, опрашивают, из какой страны прибыл человек, были ли у него контакты с животными, подверженными заболеванию оспой», - рассказала ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Там же потенциального больного может осмотреть врач. В случае выявления признаков заболевания, человека изолируют до постановки четкого диагноза.

Напомним, буквально накануне оспу обезьян обнаружили у двух туристов, прибывших из Таиланда в Россию.