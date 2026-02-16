Сразу пять случаев оспы обезьян: есть ли риск распространения инфекции

В Ленинградской области подтверждены два случая оспы обезьян (mpox). Заболевшие — туристы, вернувшиеся из отпуска в Таиланде. Это не единичный инцидент: c начала февраля в инфекционном стационаре в подмосковном Домодедове проходят лечение еще три человека, первого пациента уже выписали домой.

© РИА Новости

Ситуация, связанная с завозными случаями оспы обезьян, развивается на фоне тревожного сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Специалисты объявили в это воскресенье о том, что у двух пациентов обнаружен новый рекомбинантный штамм вируса mpox — генетический "гибрида", сочетающий в себе разные клады патогена (Ib и IIb). Один случай выявлен в Великобритании у путешественника из Азии, другой — в Индии. Это доказывает, что вирус продолжает эволюционировать: рекомбинация происходит, когда человек одновременно заражается двумя разными штаммами.

Пока ученые не могут однозначно сказать, стал ли новый вариант опаснее. Оба пациента перенесли болезнь без тяжелых последствий и, к счастью, никого не заразили. Однако сам факт мутации — сигнал о том, что вирус меняется. В ВОЗ подчеркивают: распространение mpox по миру повышает риски появления более агрессивных форм. Тем не менее для населения в целом угроза оценивается как низкая. В группе повышенного риска по-прежнему остаются мужчины, практикующие секс с мужчинами, и секс-работники, хотя в Африке, например, вирус все чаще поражает детей (до 80% смертей в некоторых регионах приходится на несовершеннолетних), отмечается в сообщении ВОЗ. Заражение происходит при тесном телесном контакте.

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области говорят:

«Распространение инфекции предотвращено. Заболевшие незамедлительно госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное. Круг контактных лиц установлен, они находятся под постоянным медицинским наблюдением».

По той же отработанной схеме действовали медики в Подмосковье, чтобы не дать инфекции "разлететься".

Пока вирус не приобрел способность передаваться воздушно-капельным путем, бояться особенно нечего. Кстати, такие опасения уже были — слухи об опасной эволюции mpox пришли год назад из Китая. Но, к счастью, они не подтвердились, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского Университета Алексей Ртищев.

«Оспа обезьян — контролируемая инфекция, а не стихийное бедствие», — подчеркивает его коллега, ассистент кафедры инфекционных болезней Института клинической медицины Пироговского Университета Анастасия Кожевникова.

Но, конечно, нет ничего хорошего в том, что вирус время от времени привозят домой туристы. Поэтому в Роспотребнадзоре напоминают: в разгар турсезона (а как раз в зимние месяцы россияне отправляются "погреться" в Африку и азиатские страны) риск завоза инфекции сохраняется. Во всех международных аэропортах действует усиленный санитарно-карантинный контроль, а лаборатории обеспечены необходимыми тест-системами для быстрой диагностики. Но признаки болезни могут появиться и позже. Медики советуют туристам, вернувшимся из поездки, внимательно следить за самочувствием. Как отмечает доктор Ртищев, тревожным сигналом помимо общего недомогания являются "характерные высыпания, напоминающие пузырьки или гнойнички. Они обычно возникают на лице и затем распространяются по всему телу, включая руки и ноги". При появлении таких симптомов не стоит заниматься самолечением — нужно срочно обратиться к врачу и сообщить о посещенных странах.