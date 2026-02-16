Из-за зумеров хотят ввести плату за вызовы скорой помощи

Терапевт Андрей Звонков раскритиковал частые и, по его мнению, необоснованные обращения к скорой помощи от поколения Z. Он отметил, что такие проблемы обычно связаны с легкими заболеваниями, такими как простуда или небольшое повышение температуры, например, до 37 градусов.

© РИА Новости

«Это вечная проблема определения выезда скорой помощи. Сейчас температуру и всякую ерунду стали отдавать на неотложку, а не на скорую», – отметил Андрей Звонков.

Эксперт считает, что необоснованные вызовы скорой помощи молодежью связаны с потребительским отношением к услугам, включая медицину, сформировавшимся с хрущевских времен. Люди привыкли, что любая проблема решается быстро, даже если это компетенция других служб. В качестве примера Звонков привел поступивший однажды вызов скорой из-за текущих кранов, поскольку сантехников не дождаться.

Врач сомневается, что проблема решится сама по себе, и предлагает ввести плату за необоснованные вызовы. По словам специалиста, можно рассмотреть американскую модель, при которой вызов оплачивается, а затем компенсируется из фонда. Однако, столкнувшись с реальной потерей денег за необоснованный вызов и отказами в компенсации от фонда, люди, вероятно, начнут более осознанно подходить к своим действиям, считает Звонков.

Специалист также отметил, что колл-центры перегружены из-за большого числа необоснованных вызовов, особенно от молодежи. Статистика показывает, что на 10 вызовов только один связан с серьезными проблемами, такими как автокатастрофы или инфаркты. Большинство вызовов – это поездки для обсуждения простых вопросов и выдачи анальгина. Это поведение характерно для поколения зумеров, отмечает Life.ru.

Как подчеркивают специалисты, вызывать скорую помощь следует исключительно в случаях, когда существует реальная угроза жизни. Они отмечают, что ситуации, при которых не наблюдается нарушение сознания, дыхания, работы сердца или признаков мозговой симптоматики, не требуют вмешательства неотложной медицинской помощи.