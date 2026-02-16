Травматолог установил пациенту эндопротез нового поколения

Травматолог Артем Лыско вернулся из командировки в Хабаровск, где провел мастер-класс по эндопротезированию, поделившись опытом с коллегами, сообщили 14 февраля.

© РИА Новости

Врач второго травматологического отделения Первой Градской больницы, он же ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Николая Пирогова, провел в Хабаровской Краевой больнице №2 показательную операцию. Пациенту установили эндопротез тазобедренного сустава нового поколения.

Артем Лыско высоко оценил уровень хабаровских докторов, которые выполняют весь спектр вмешательств — от микрохирургии кисти до сложной тазовой хирургии, сообщили на официальной странице ГКБ №1 в социальных сетях.

Сотрудники Первой Градской больницы уже не первый год принимают деятельное участие в становлении и развитии эндопротезирования в Хабаровском крае, помогая коллегам осваивать современные технологии.