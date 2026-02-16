В больницах Ямала начали проводить новое исследование на холестерин

В Год здоровья на Ямале в больницах Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма и Тарко-Сале врачи начали проводить углубленный липидный скрининг. Исследование в окружной больнице прошел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Липидный скрининг нужен, чтобы вовремя распознать генетический риск болезней сосудов и сердца, определить уровень разных видов холестерина. Для анализа достаточно сдать кровь. На днях прошел такое исследование в нашей окружной больнице», — написал Артюхов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2026 году медики проведут углубленный липидный скрининг 100 тысячам ямальцев в возрасте от 18 лет. С помощью исследования врачи могут определить уровень холестерина и риски возникновения метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний.

«В тестовом режиме обследование прошли порядка шести тысяч ямальцев. У порядка 900 северян выявлено повышение ЛПа, которая является самым плохим холестерином и повышение которой обусловлено наследственными причинами», — цитирует пресс-служба губернатора главного внештатного кардиолога Ямала Аурику Рагозину.

Осенью прошлого года стало известно о подготовке к запуску проекта «Ямальский чекап». Что такое медицинский чекап и зачем он нужен ямальцам северянам — в материале «Красного Севера».