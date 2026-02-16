Юрист ответил, можно лечиться в частных клиниках по ОМС

Граждане России могут по полису ОМС проходить лечение в частных клиниках. Об этом напомнил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с "Прайм".

По закону полис ОМС обязаны принимать все медицинские организации, в том числе частные, если они участвуют в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, говорит юрист. Это право действует на всей территории РФ, независимо от места выдачи полиса.

Чтобы получить помощь в частной клинике, нужно лишь убедиться, что она включена в реестр медицинских организаций, которые работают в системе ОМС. Подобные клиники получают оплату от фонда ОМС за предоставленные услуги по полису.

«Проверить, работает ли конкретная клиника по ОМС, можно на сайте территориального фонда ОМС (ТФОМС) региона или на информационном стенде в самой клинике. При этом если клиника работает в системе ОМС, отказ в приеме полиса и медицинской помощи будет незаконен», — пояснил Хаминский.

Частные клиники могут оказывать услуги по ОМС с 2010 года, однако списки таких клиник периодически меняются. Чтобы получить базовую медпомощь по ОМС в частной клинике, например вылечить зубы или проконсультироваться у терапевта, к ней надо прикрепиться.

Если нужно пройти обследование или сделать операцию в частной клинике разово, понадобится направление от врача, а иногда — выписка из медкарты.