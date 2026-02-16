В России появятся категории тяжестей зависимости от психоактивных веществ

Разделение на категории по тяжести зависимости от психоактивных веществ появится в РФ, оно повлияет на порядок диспансерного наблюдения. Об этом говорится в приказе Минздрава, с которым ознакомился ТАСС.

«Утвердить прилагаемый порядок проведения диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ», — говорится в документе.

В соответствии с приказом, планируется разделение зависимых от психоактивных веществ на несколько групп. В зависимости от категории будет определяться порядок диспансерного наблюдения.

В первую группу попадут пациенты с психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением любых психоактивных веществ, во вторую — с расстройствами, вызванными употреблением алкоголя. В третью группу будут определены те, чьи психические расстройства и расстройства поведения вызваны употреблением психоактивных веществ (за исключением алкоголя). В четвертую — пациенты, соответствующие критериям для первых трех групп, но в случае, если на них судом возложена обязанность пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании.

В приказе указано, что в процессе диспансерного наблюдения объем профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий будет определяться врачом-психиатром-наркологом на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи.

Периодичность консультаций

Также в документе прописана периодичность консультаций зависимых от психоактивных веществ с врачом-психиатром-наркологом, она зависит от продолжительности ремиссии. Пациентам из всех четырех групп в течение первого года воздержания от употребления психоактивных веществ необходимо будет консультироваться с врачом не реже одного раза в месяц. Пациентам из групп 2, 3 и 4, находящихся в ремиссии от одного до двух лет, — не реже одного раза в два месяца. Пациентам из группы 4, находящихся в ремиссии свыше двух лет, — не реже одного раза в три месяца.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032-го.